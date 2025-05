Nema slobode medija bez rasvjetljavanja ubistva Jovanovića

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori se ne može govoriti o stvarnoj slobodi medija i vladavini prava, dok god u potpunosti ne bude rasvijetljeno ubistvo direktora i glavnog urednika lista Dan Duška Jovanovića, saopšteno je iz Instituta za medije Crne Gore (IMCG).

Iz te organizacije su kazali da je za ubistvo Jovanovića osuđen jedino Damir Mandić, kao saizvršilac, koji je nedavno odslužio kaznu zatvora od 19 godina.

Dodaje se da se od ubistva Jovanovića u Crnoj Gori promijenilo nekoliko vlada, vrhovnih državnih tužilaca, više ministara unutrašnjih poslova, a da taj zločin i dalje nema sudski epilog.

Ističe se da je višegodišnja istraga obilježena ozbiljnim propustima i neefikasnošću, a niko od odgovornih za takvo vođenje slučaja nije odgovarao.

“U više od dvije decenije od ubistva, Više državno tužilaštvo u Podgorici otvorilo je najmanje deset posebnih predmeta, provjeravalo brojne informacije, saslušavalo svjedoke ali i dalje bez konkretnih rezultata- otkrivanja nalogodavaca i motiva zločina”, kazali su iz IMCG-a.

Oni smatraju da obećanja najviših državnih zvaničnika o davanju prioriteta tom slučaju više služe za političke poene i promociju nego što svjedoče o suštinskoj političkoj volji da ovaj zločin slučaj dobije epilog na sudu.

“Ranija nefikasnost, a sada sporost u radu institucija i neadekvatno komuniciranje ove teme od nadležnih, natjeralo je medije da preuzmu ulogu istražnih organa, pa je javnost poslednjih dana svjedočila brojnim informacije o nalogodavcima, motivima, a koje niko od nadležnih ne demantuje. Značili to da su mediji rasvijetlili slučaj, a da nas nadležni o tome još nijesu obavijestili”, upitali su iz Instituta.

