Ne postoji nikakva zakonska odredba kojom bi se mogao odložiti Europrajd

Podgorica, (MINA) – Ne postoji nikakva zakonska odredba kojom bi se mogao odložiti ovogodišnji Europrajd u Beogradu i zabrana šetnje bila bi neustavna, saopštili su iz Kvir Montenegra i Montenegro Prajda.

Oni su saopštenju naveli da najoštrije osuđuju izjavu predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, kojom je saopštio da se ovogodišnji Europrajd koji je paniran da se organizuje od 12. do 18. septembra, otkazuje ili odlaže.

“Imajući u vidu činjenicu da su organizatori na vrijeme najavili događaj nadležnim institucijama, a sa druge strane i to da država i grad Beograd nisu organizatori istog, ne postoji nikakva zakonska odredba kojom bi se mogao odložiti ovogodišnji Europrajd i zabrana šetnje bila bi neustavna”, navodi se u saopštenju.

Iz Kvir Montenegra i Montenegro prajda su naveli da posebno zabrinjava činjenica da, ukoliko dođe do zabrane Europrajda, dolazi do jasnog kršenja Ustava Srbije.

Kako su naveli, takođe je zabrinjavajuća i činjenica da se posljednjih sedmica Vučić otvoreno igra i manipuliše osnovnim ljudskim pravima LGBTIQ+ zajednice u Srbiji.

“Posebno poražavajuće je i to da izostaje i podrška LGBTIQ+ zajednici u ovom trenutku i od same premijerke, a kako je danas najaveljeno, mandatarke nove Vlade Ane Brnabić koja je takođe pripadnica naše zajednice”, kaže se u saopštenju.

Oni su istakli da je samim tim pripadnicima LGBTIQ+ zajednice u Srbiji poslata još jednom poruka da iako Ustavom su svima zagarantovana jednaka prava, postoje oni koji su na poziciji moći, kao što je to slučaj Ane Brnabić, koji istu tu moć koriste za ostvarivanje ličnih privilegija, ne mareći za ostatak zajednice.

“Vučić je saopštio i to da je svjestan da se ovim činom ugrožavaju prava manjina, čime pokazuje da tamošnje institucije sistema još uvijek nijesu spremne da se odazovu na izazove zaštite ljudskih prava svih građana”, navodi se u saopštenju.

Iz Kvir Montenegra i Montenegro Prajda su dodali da se jasno šalje poruka da Srbija ne želi da svoje građane zaštiti od nasilja, diskriminacije i govora mržnje od onih koji ne cijene i vrjednuju osnovna načela ljudskih prava.

“Osim pokušaja zabrane organizacije same povorke tokom Europrajda, Vučić niti bilo ko drugu ne može ni na jedan način zabraniti organizaciju dodatnih 130 dograđaja na zatvorenom koji su dio samog Europrajda”, dodaje se u saopštenju.

Oni su istakli da su dosadašnje prakse pokušaja zabrane organizacije Prajda, 2011, 2012. i 2013. godine presudom Ustavnog suda proglašene neustavnim.

“Tako da ne postoji nikakva mogućnost da i ovog puta odluka Ustavnog suda, ukoliko se do toga dođe, ne bude drugačija”, kaže se u saopštenju.

Oni su podsjetili i da je pravo na održavanje Prajda garantovano od Evropskog suda za ljudska prava kao osnovno ljudsko pravo i da svaki pokušaj zabrane Prajda predstavlja kršenje članova 11, 13 i 14 Evropske konvencije o ljudskim pravima, koju je Srbija ratifikovala kao članica Savjeta Evrope.

“Ovim putem Kvir Montenegro i Montenegro Prajd daju punu podršku LGBTIQ+ zajednici u Srbiji kao i organizatorima Europrajda u brorbi za ostavirvanje svojih ljudskih prava. Mi ćemo zajedno sa vama šetati 17. septembra i zajedno ćemo se dostojanstveno boriti za ono što nam pripada! Vidimo se na Europrajdu”, zaključuje se u saopštenju.

