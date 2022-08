Nastić: U pucnjavi stradalo dvoje djece, napadača ubio sugrađanin

Podgorica, (MINA) – Na Cetinju je danas ubijeno 11 osoba, među kojima su dvoje djece i napadač kojeg je usmrtio sugrađanin, kazala je dežurna tužiteljka Andrijana Nastić.

Ona je, nakon okončanog uviđaja u Prijestonici, televiziji Vijesti rekla da su na licu mjesta zatekli devet smrtno stradalih osoba.

U međuvremenu su, kako je navela, dobili informaciju iz Kliničkog centra Crne Gore da su još dvije osobe podlegle povredama.

Nastić je dodala da je šest osoba na liječenju – dvoje na Cetinju i četvoro u Kliničkom centru.

“Od 11 smrtno stradalih lica, dvoje je djece. Radi se na rasvjetljavanju slučaja”, kazala je Nastić.

