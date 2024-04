Nagradna igra za korisnike Erste Mastercard kartica

Podgorica, (MINA) – Erste banka pokrenula je nagradnu igru za korisnike Mastercard platnih kartica te banke, u okviru koje će dodijeliti dvije glavne nagrade – putovanje u Pariz i ulaznice za teniske mečeve na Rolan Garosu.

Iz Erste banke su saopštili da nagradnu igru “Osjetiti duh Rolan Garosa: neprocjenjivo“ pokreću u saradnji sa kompanijom Mastercard.

U nagradnoj igri, kako su kazali, učestvuju fizička lica korisnici debitnih i kreditnih platnih kartica Erste banke, rezidenti državljani Crne Gore.

„Koji od danas do 10. maja obave najmanje pet transakcija karticama ili digitalnim novčanicima (Apple Pay i Google Pay) pojedinačne vrijednosti od najmanje 20 EUR, uz minimum jednu transakciju ostvarenu uslugom elektronskog bankarstva za fizička lica (Erste mBanking ili Erste NetBanking)“, kaže se u saopštenju.

Erste banka će, kako su rekli, dodijeliti dvije glavne nagrade za korisnike platnih Erste Mastercard kartica – putovanje u Pariz i ulaznice za teniske mečeve na Rolan Garosu 4. i 5. juna za dobitnike i po jednog njihovog pratioca.

Iz te banke su naveli da aranžman uključuje avionski prevoz na liniji Podgorica-Pariz-Podgorica, transfere do i od aerodroma, smještaj u hotelu na bazi dva noćenja s doručkom i karte za teniski turnir.

Oni su kazali da će, osim dvije glavne nagrade, biti dodijeljeno i 20 vaučera vrijednih po 100 EUR za trgovinu robe u sportskim prodavnicama u Crnoj Gori.

Iz Erste banke su rekli da će dvije glavne i 20 dodatnih nagrada biti izvučeno metodom slučajnog odabira u prostorijama te banke 15. maja.

„Banka će o rezultatima obavijestiti dobitnike koristeći dostupne kontakt podatke iz korisničke baze, a obavještenja će postaviti i na internet stranici www.erstebank.me i objaviti u dva dnevna lista sa nacionalnom pokrivenošću“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da nagradnom igrom banka želi da promoviše prednosti korišćenja Erste platnih kartica.

„Debitnim platnim karticama Erste banke moguće je bez provizije podizati gotovinu na bankomatima Erste u Crnoj Gori, kao i u još 11 zemalja regiona na bankomatima članica Erste Group i Steiermaerkische Sparkasse grupe“, dodaje se u saopštenju.

