Na rad sudija 127 pritužbi, bez discpilinske odgovornosti

Podgorica, (MINA) – Sudskom savjetu je prošle godine podnijeto 127 pritužbi na rad sudova i sudija, a u tom periodu nije utvrđena disciplinska odgovornost nijednog sudije.

U izvještaju o radu Sudskog savjeta navodi se da je u prošloj godini vođeno 37 postupaka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti sudije.

“U 35 postupaka predlozi su odbijeni kao neosnovani, imajući u vidu da su inicirani zbog nedostavljanja podataka o imovini i prihodima u skladu sa propisima kojima se uređuje sprečavanje sukoba interesa”, navodi se u dokumentu.

Kako se dodaje, u preostala dva slučaja postupak je u toku.

U izvještaju se navodi da je Sudskom savjetu prošle godine podnijeto 127 pritužbi na rad sudova i sudija, dok su iz 2021. godine prenijete 32 pritužbe.

“Na sjednicima Komisije za pritužbe i Savjeta ukupno je riješeno 30 pritužbi iz 2021. godine i 64 iz prošle, dok je neriješeno ostalo 63 pritužbi”, piše u izvještaju.

Najčešći motiv obraćanja stranaka je nezadovoljstvo sudskom odlukom, o čemu, kako se pojašnjava, Savjet ne može odlučivati i nema ovlašćenja da se miješa u postupke koji su u toku.

Kako se navodi u izvještaju, dio pritužbi odnosio se na dugo trajanje postupka i na prekoračenje instrukcionih rokova od postupajućih sudija u njihovim predmetima.

“Usljed čega, po podnosiocima pritužbi, preduzimanje određenih procesnih radnji neopravdano dugo traje i odražava se, u krajnjem, na samu efikasnost postupka, a u kom pravcu se isti upućuju na važeći zakonski propis koji reguliše pitanja prava na suđenje u razumnom roku”, piše u dokumentu.

Iz Sudskog savjeta su kazali da je Komisija za pritužbe imala savjestan i odgovoran pristup razmatranja pritužbi na način kako je zakonom propisano.

“Vodeći računa o proceduri i rokovima postupanja prilikom obrađivanja pritužbi prije nego što one dođu na razmatranje pred Savjet, kako bi se blagovremeno reagovalo na ukazana ponašanja”, dodaje se u izvještaju.

Navodi se da je Komisiji za Etički kodeks sudija tokom prošle godine podnijeto 14 inicijativa za utvrđivanje kodeksa i dva zahtjeva za davanje mišljenja.

“Komisija je u četiri predmeta utvrdila da sudija, protiv kojeg je pokrenut postupak, nije počinio povredu Etičkog kodeksa, u jednom je utvrđen prekid postupka, u jednom je inicijativa odbačena kao neuredna”, piše u izvještaju.

Kako se dodaje, dva zahtjeva za davanje mišljenja su proslijeđena Sudskom savjetu na nadležnost i dalje postupanje, a u jednom predmetu je podnisilac povukao inicijativu.

Iz Sudskog savjeta su kazali da je u preostalih sedam predmeta postupak u toku, jer je predsjedniku Komisije u septembru istekao mandat i on nije izabran na Konferenciji sudija zbog nedostatka kvoruma za odlučivanje.

