Na Klinici za ORL sjutra pregledi bez zakazivanja i uputa

Podgorica, (MINA) – Klinika za otorinolaringologiju (ORL) Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) organizovaće sjutra, povodom Svjetskog dana glasa, preglede i dijagnostičko ispitivanje glasnih žica bez zakazivanja i uputa od izabranog ljekara.

Iz KCCG su kazali da se Svjetski dan glasa ove godine obilježava pod sloganom ”Za dobar glas”.

Kako su naveli, preglede i dijagnostičko ispitivanje endovideostroboskopom obaviće specijalistkinja otorinolaringologije Slavica Đurović, u ambulanti za ORL u Poliklinici KCCG, od 15 sati.

“Broj pregleda je ograničen i biće obezbijeđen za prvih 15 zainteresovanih građana koji se prijave navedenog dana na broj telefona 020 412 325 od osam do devet sati”, kaže se u saopštenju.

Iz KCCG su naveli da se u svijetu, u cilju podizanja svijesti građana o značaju zdravlja glasnih žica, od 1999. godine svakog 16. april obilježava Svjetski dan glasa.

