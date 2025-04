Na Klinici za ORL sjutra pregledi bez zakazivanja i uputa

Podgorica, (MINA) – Klinika za otorinolaringologiju (ORL) Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) organizovaće sjutra preglede i dijagnostičko ispitivanje glasnih žica bez zakazivanja i uputa od izabranog ljekara, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove.

Iz KCCG su rekli da preglede organizuju povodom Svjetskog dana glasa, koji je obilježava 16. aprila, a posvećen je podizanju svijesti opšte javnosti o značaju očuvanja glasa.

„Klinika za ORLi ove godine pridružiće se globalnoj akciji, koja se obilježava pod sloganom „Osnaži svoj glas“, organizovanjem pregleda i dijagnostičko ispitivanje glasnih žica bez zakazivanja i uputa od strane izabranog ljekara“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će preglede i dijagnostičko ispitivanje endovideostroboskopom obaviti specijalistkinja otorinolaringologije Gorica Asanović Rašović, sjutra sa početkom u 14 sati i 30 minuta, u ambulanti za ORL na prvom spratu Poliklinike KCCG.

Broj pregleda, kako su kazali iz KCCG, ograničen je i biće obezbijeđen za prvih 15 zainteresovanih građana koji se sjutra prijave na broj telefona 020 412 325 u periodu od osam do devet sati.

Oni su rekli da se ideja da se 16. april posveti značaju očuvanja glasa rodila u Brazilu 1999. godine, na inicijativu stručnjaka koji se bave glasom.

„Od tada se svake godine širom svijeta sprovode razne zdravstveno-edukativne aktivnosti radi skretanja pažnje na značaj glasa, kao i na uticaj koji oboljenja glasa imaju na naš svakodnevni život, a naročito na rane simptome koji mogu da ukažu na tumor glasnih žica i grla“, navodi se u saopštenju.

