Na GP Debeli Brijeg uhapšen ruski državljanin

Podgorica, (MINA) – Crnogorska granična policija uhapsila je na graničnom prelazu Debeli Brijeg ruskog državljanina N.O. (25) koji je granicu pokušao da pređe uz falsifikovanu vozačku dozvolu.

Iz Uprave policije saopšteno je da su službenici granične policije i Fronteksa kontrolisali N.O, koji je upravljao vozilom BMW X3.

„On je prilikom kontrole dao na uvid međunarodnu vozačku dozvolu na kojoj su pregledom zapažena izvjesna odstupanja i nepravilnosti u pogledu izrade kao i ostale karakteristike koje upućuju na sumnju o reprodukciji dokumenta”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je policija došla do sumnje da je N.O. tu vozačku dozvolu kupio u Dubaiju za 300 USD.

„Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom N.O. je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo falsifikovanje isprave“, kazali su iz policije.

