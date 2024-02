Na Filozofskom fakultetu otvoren Kulturni centar za Daleki istok

Podgorica, (MINA) – Na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore (UCG) danas je otvoren Kulturni centar za Daleki istok, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija.

Navodi se da je Kulturni centar otvoren zahvaljujući donaciji Vlade Koreje od preko 200 hiljada EUR.

Projekat Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija “Kulturni centar za Daleki istok” odobren je, kako su objasnili iz tog Vladinog resora, na konkursu korejske ambasade u okviru ODA programa Vlade Koreje.

“Ovo je pravo mjesto za promociju ne samo istorije, kulture, umjetnosti i tradicije Dalekog istoka, već i promocije stipendija, naučno-istraživačkih i inovativnih grantova i drugih oblika saradnje izmedju Crne Gore i država Dalekog istoka”, kazala je ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović na otvaranju Centra.

Ona je rekla da je sigurna da će to biti centar kulturnih dešavanja i mjesto okupljanja mladih ljudi, ne samo sa Filozofskog i Filološkog fakulteta, već i iz cijele Crne Gore.

“I da će dati jednu potpuno novu vrijednost obrazovnom procesu na UCG “, navela je Jakšić Stojanović.

Ambasador Koreje Đeung Li rekao je da ambasada te države sa ponosom donira elektronsku i audio opremu, vozila i namještaj kako bi podržala osnivanje Kulturnog centra Dalekog istoka u Nikšiću.

“Nadam se da će ovaj centar postati mjesto za međusobno razumijevanje kulture između Koreje i Crne Gore“, rekao je Li.

