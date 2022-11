Na Cetinju uhapšena osoba zbog napada na službenike policije

Podgorica, (MINA) – Cetinjska policija uhapsila je D.T. (43) iz tog grada, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Cetinje D.T. uhapsili po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju.

Kako su naveli, danas oko devet sati i 45 minuta D.T. je došao u službene prostorije policije i sa sobom je donio lovačku poluautomatsku pušku u namjeri da je preda, a koju je odmah preuzeo službenik policije.

„Za vrijeme boravka u službenim prostorijama D.T. je službenicima upućivao ozbiljne prijetnje i uvrede, a prilikom hapšenja pružao je aktivan otpor i pokušao fizički da napadne jednog službenika policije, u čemu je spriječen“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su pripadnici cetinjske policije inicirali kod nadležnog tužioca zahtjev za pretres stana i drugih prostorija koje koristi osumnjičeni, koji je odrađen nakon pribavljene naradbe, a kojom prilikom je pronađena puška i rukohvat od puške.

„O svemu je upoznat državni tužilc koji je naložio da se pronađeno oružje i lovačka puška, koja je prethodno predata policiji, upute na vještačenje, nakon čega će se izjasniti o kvalifikaciji djela“, navodi se u saopštenju.

