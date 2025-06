Mustafić ponovo izabran za predsjednika Bošnjačkog vijeća

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Bošnjačkog vijeća (BV) u Crnoj Gori Suljo Mustafić obavljaće tu funkciju i naredne četiri godine, odlučeno je danas na kontitutivnoj sjednici petog saziva tog vijeća.

Na konstitutivnoj sjednici V saziva BV, koja je danas održana u Rožajama, verifikovani su mandati novim vijećnicima i izabran predsjednik krovne institucije bošnjačkog naroda u Crnoj Gori.

Iz BV je saopšteno da je Mustafića za predsjednika predložilo više vijećnika zbog, kako je navedeno, dosadašnjeg zapaženog zalaganja u sferi afirmacije identiteta Bošnjaka.

Mustafić je zahvalio na podršci i najavio brojne aktivnosti koje će, kako je istakao, predstavljati kontinuitet rada na polju realizacije programa koji ističu bogatu kulturnu i društvenu baštinu bošnjačkog naroda.

On je kazao i da je neophodno snažnije institucionalno djelovanje u pravcu daljeg uključivanja Bošnjaka u sve društvene tokove u zajedničkoj domovini,

Mustafić je poručio da će BV i u narednim godinama biti važan činilac u domenu isticanja bogatstva različitosti koje Crnu Goru čini jedinstvenom.

Kako je dodao, ponosan je na rad prethodnog saziva Vijeća, a posebno na saradnju koja je u ostvarena u domenu regionalnog povezivanja sa nacionalnim vijećima i ustanovljavanju regionalnog Matičnog društva bošnjačkih vijeća.

Novi saziv BV, kako se navodi, broji 52 vijećnika – 26 iz redova državnih i lokalnih funkcionera i 26 izabranih na elektorskoj skupštini koja je protekle sedmice održana u Rožajama.

„BV je najveće predstavničko tijelo Bošnjaka u Crnoj Gori a čine ga ugledni članovi zajednice koji dolaze iz različitih društveno – političkih sfera“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS