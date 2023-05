MUP: Nije evidentiran porast vršnjačkog nasilja

Podgorica, (MINA) – U zvaničnim policijskim statistikama nije evidentiran porast vršnjačkog nasilja, ali je javnost poslednjih par mjeseci okupirana brojnim slučajevima, saopšteno je na sastanku Radnog tima za suzbijanje vršnjačkog nasilja.

Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), u četvrtak je održan konstitutivni sastanak Radnog tima, koji je formiran na inicijativu resornog ministra Filipa Adžića.

Sastankom je, navodi se, rukovodio vršila dužnosti generalnog direktora Direktorata za bezbjednosno nadzorne poslove Zoran Kujović, a prisustvovali su i službenici nadležnih organizacionih jedinica Uprave policije, koji su članovi tima.

„Na sastanku su članovi iznijeli statističke i druge podatke o radu, navodeći da u zvaničnim policijskim statistikama nije evidentiran porast vršnjačkog nasilja, ali je u posljednjih par mjeseci javnost okupirana brojnim slučajevima vršnjačkog nasilja“, rekli su iz MUP-a.

Kako se navodi u saopštenju tog resora, posljednji događaji u regionu daju dodatni impuls za takvu reakciju javnosti.

Na sastanku je saopšteno da je prisustvo policajaca i inspektora za vrijeme nastave u školama povećano, te da je za uspješno suprostavljanje ovoj pojavi potreban interresorni pristup, imajući u vidu da je MUP posljednja istanca u preduzimanju aktivnosti u borbi protiv vršnjačkog nasilja, sa ograničenim nadležnostima.

„Zaključeno je i da je potrebno preduzeti dalje mjere na jačanju kadrovskih kapaciteta Uprave policije, razmatranju formata i mogućnosti za ponovno pokretanje projekta “Policajac u zajednici”, te organizovanje lokalnih interresornih timova za borbu protiv vršnjačkog nasilja“, kaže se u saopštenju.

Iz MUP-a su rekli da će Radni tim u najskorijem periodu inicirati sastanak sa predstavnicima ministarstava prosvjete i rada i socijalnog staranja, u cilju analize i planiranja budućih zajedničkih aktivnosti.

“Poseban sastanak biće organizovan sa predstavnicima nevladinog sektora sektora, a međunarodnim organizacijama sa kojima MUP tradicionalno sarađuje biće upućeni zahtjevi za pružanja ekspertske podrške”, piše u saopštenju.

Iz MUP-a su podsjetili da je Radni tim formiran usljed izražene medijske percepcije povećanja broja djela sa elementima vršnjačkog nasilja, izražene zabrinutosti javnosti i podnijetih predloga NVO sektora za preduzimanje pojačanih aktivnosti iz nadležnosti Ministarstva sa apelom na zaštitu djece.

Kako su naveli, osnovni zadatak Radnog tima je podizanje nivoa koordinacije unutar sistema unutrašnjih poslova i usklađivanje postupanja sa aktivnostima drugih državnih organa, sa obzirom na to da MUP nije nosilac ukupnih aktivnosti državnih organa u oblasti suzbijanja vršnjačkog nasilja.

