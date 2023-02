MUP da uspostavi mehanizme za transparentniji birački spisak

Podgorica, (MINA) – Centar za demokratsku tranziciju (CDT) pozvao je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) da preuzme inicijativu i blagovremeno pripremi potrebne preduslove da bi bila poboljšana kontrola i transparentnost biračkog spiska u susret predsjedničkim izborima.

Zamjenica programske direktorice CDT-a Milena Gvozdenović kazala je da, u uslovima kada su političari opstruirali reformu izbornog zakonodavstva i kada nije bilo političke volje da se stvore zakonski preduslovi da se birački spisak ozbiljno reformiše, MUP mora otvoriti nove mehanizme kontrole i transparentnosti.

Prema njenim riječima, MUP mora otvoriti nove mehanizme koji, makar i u manjem obimu, mogu omogućiti povjerenje u izborni proces.

“Prije svega, pozivamo MUP da, po ugledu na ranije dobre prakse, formira tim sastavljen od predstavnika ove institucije, predstavnika kandidata koji učestvuju na izborima, te NVO-a akreditovanih za praćenje izbornog procesa”, navela je Gvozdenović u saopštenju.

Ona je kazala da bi tim trebalo da omogući svim članovima direktan uvid u registre koji čine birački spisak i brzu dostupnost svih potrebnih podataka zainteresovanim stranama, kao i da da odgovore na pitanja vezana za birački spisak koja interesuju medije.

Gvozdević je rekla da su ti modeli postojali u prethodnim izbornim pocesima i da su, po ocjeni domaće i međunarodne javnosti, povećali povjerenje u birački spisak i izbore uopšte.

“Takođe, pozivamo MUP da pripremi i, odmah nakon zatvaranja biračkog spiska, izvrši deduplikaciju otisaka prstiju, odnosno da provjeri tačnost biračkog spiska AFIS sistemom”, navela je Gvozdenović.

Ona je istakla da je potrebno taj proces učiniti potpuno transparentnim na način da sve zainteresovane strane mogu prisustvovati deduplikaciji i njene rezultate učiniti javnim.

Gvozdenović je ocijenila da je potrebno omogućiti javnosti da stekne uvid u proces punjenja stanica za glasanje, odnosno pronaći način da se ostvari potpuna kontrola tog procesa, da bi svi bili sigurni da li su u tim stanicama samo oni koji su upisani na tom biračkom mjestu.

“MUP, takođe, mora dati odgovore na pitanja koliko tačno građana/ki Crne Gore i dalje nema novu ličnu kartu, to jest ličnu kartu koja je postala važeći dokument nakon osamostaljenja države”, navela je Gvozdenović.

Kako je kazala, potrebno je obaviti adekvatne terenske kontrole i javno saopštiti njihov ishod.

Gvozdenović je istakla da je potrebno i objasniti da li su ti građani upisani u birački spisak i kako je moguće da država i dalje ne zna ko su joj ljudi u njenim evidencijama.

Ona je podsjetila da je na proteklim lokalnim izborima zabilježeno izuzetno negativno iskustvo sa kol centrom MUP-a i sajtom biraci.me, koji nijesu bili dostupni u značajnom dijelu izbornog dana.

Gvozdenović je rekla da je ta pojava izazvala pometnju, jer veliki broj građana nije imao način da provjeri na kom biračkom mjestu glasa.

“MUP na vrijeme mora obezbijediti dovoljan broj telefonskih linija i nesmetano funkcionisanje sajta kako bi se odagnale sumnje u opstrukcije izbornog procesa i povećala njegova transparentnost”, rekla je Gvozdenović.

Kako je kazala, sređivanje biračkog spiska će zahtijevati dosta političke volje, enegrije i hrabrosti.

“Dok čekamo političke elite i izvršnu vlast koja je zainteresovana za ovaj poduhvat, ovo su su mjere koje samo djelimično mogu poboljšati kontrolu i transparentnost biračkog spiska i učiniti da ovi izbori prođu u koliko-toliko prihvatljivom nivou transparentnosti”, zaključila je Gvozdenović.

