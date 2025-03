MOD: Unapređenje domaće odbrambene industrije

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo odbrane (MOD), uz podršku Generalštaba Vojske Crne Gore (VCG), spremno je da u cilju jačanja kapaciteta domaće odbrambene industrije, podrži razvoj novih proizvoda i njihovu moguću integraciju u opremu crnogorske Vojske, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

Ministar odbrane Dragan Krapović danas je sa saradnicima posjetio crnogorsku kompaniju „Tara Aerospace“ iz Mojkovca, čija je osnovna djelatnost iz oblasti proizvodnje naoružanja i vojne opreme.

Iz MOD su kazali da su se tokom posjete predstavnici Ministarstva i Generalštaba VCG upoznali sa aktuelnim i budućim projektima kompanije „Tara Aerospace“, kao i sa planovima koji se tiču usvajanja novih prozvoda.

„Posjeta kompaniji “Tara Aerospace” predstavlja važan korak u jačanju saradnje između državnih institucija i domaće odbrambene industrije“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je tokom posjete Krapović imao mogućnost da se upozna sa proizvodnim kapacitetima te kompanije, čija primarna djelatnost uključuje proizvodnju komponenti za minobacačka sredstva, kao i širok spektar drugih proizvoda iz oblasti namjenske industrije (pištolja TARA 9×19 milimetara, pirotehničkih komponenti -ic mamaca i drugih proizvoda).

„U cilju jačanja kapaciteta domaće industrije, Ministarstvo odbrane, uz podršku Generalštaba VCG, izrazilo je spremnost da podrži razvoj novih proizvoda kao i moguću njihovu integraciju u opremu VCG“, navodi se u saopštenju.

Krapović je, kako je saopšteno, posjetio i proizvodne kapacitete privrednog društva „Poliex“ Berane.

„Tokom posjete istaknuta je dugogodišnja saradnja naročito po pitanju rješavanja viškova ubojnih sredstava (lošeg kvalitativnog stanja i smanjene stablnosti baruta) postupkom delaboracije“, kaže se u saopštenju.

Ističe se da se saradnja ogledala kroz niz projekata kao što su MONDEM program, NATO Trust fond, ITF program i rješavanje u organizaciji MOD-a.

Krapović se tom prilikom upoznao sa svim pogonima u kojima je vršena delaboracija ubojnih sredstava, pogonima u kojima se vrši proizvodnja privrednih eksploziva (Beranit, Amonex, Beranex, ANFO i drugih), vojnih eksploziva (PEP-500 i Termobarik).

„Ovo privredno društvo posjeduje i savremene objekte u kojima je instalirana linija za proizvodnju amonijum perhlorata, a sama kompanija odlikuje se infrastrukturom karakterističnom za proizvodnju namjenskih proizvoda“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, menadžment kompanije je predstavnike MO i Generalštaba upoznao sa aktuelnim i budućim projektima.

Menadžment je istakao da je predanim radom postignut dobar plasman proizvoda na inostranom tržištu, a samim tim i dobro poslovanje kompanije.

Krapović je kazao da je intencija MOD da pruži podršku u jačanju proizvodnih kapaciteta kompanija koje se bave namjenskom industrijom.

„Posjeta kompanijama iz oblasti namjenske industrije predstavlja korak ka unapređenju domaće odbrambene industrije čime se dodatno jača nacionalna bezbjednost i ekonomski razvoj države“, navodi se u saopštenju.

