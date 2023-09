MJU: Pripremljen zakon o informacionoj bezbjednosti

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo javne uprave (MJU) pripremilo je prvi crnogorski zakon o informacionoj bezbjednosti kojim se propisuju mjere i standardi informacione bezbjednosti, informacionih sistema i podataka i određuju tijela koja će nadzirati tu oblast.

Iz MJU su kazali da je zakon upućen Evropskoj komisiji na procjenu i mišljenje.

Iz tog resora su objasnili da se zakon odnosi na organe državne uprave i lokalne samouprave, pravna lica s javnim ovlašćenjima i pravna i fizička lica s pravom pristupa klasifikovanim podacima.

“Crna Gora će usvajanjem ovog zakona biti prva država Zapadnog Balkana koja će u sajber bezbjednosti uskladiti nacionalno zakonodavstvo sa evropskom Direktivnom NIS 2 iz 2022. kojom Evropska unija (EU) zahtijeva od država članica da do 17. oktobra naredne godine donesu i objave niz strogih mjera i propisa koji se tiču potrebe jačanja cyber bezbjednosti”, navodi se u saopštenju.

Ocjenjuje se da ovim zakonom jača kritična informaciona infrastruktura i propisuje operativni okvir za upravljanje slučajevima cyber incidenata i kriza.

“Nakon što smo uspostavili Vladin CIRT koji je već operativan i daje rezultate, usvajanjem zakona steći će se uslovi za formiranje Agencije za sajber bezbjednost, kao drugog ključnog aktera”, kaže se u saopštenju.

MJU se zahvalio partnerima iz NATO-a i EU, crnogorskog civilnog sektora, akademske, poslovne i IT zajednice kao i brojnim pojedincima na doprinosu da Crna Gora dobije kvalitetan, moderan i efikasan sistemski zakon koji prvi put tretira ovu oblast.

