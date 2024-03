Ministarstvo kasni sa predlogom Zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo rada i socijalnog staranja (MRSS) kasni sa izradom predloga Zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti, kazali su iz Akcije za ljudska prava (HRA) i dodali da je rok za nacrt izmjena tog zakona istekao prije skoro mjesec.

Iz HRA su kazali da ih je resorna ministarka Naida Nišić obavijestila da Radna grupa Ministarstva za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti nije predložila rješenje za socijalnu zaštitu i obeštećenje civilnih žrtava ratova devedesetih, iako je to trebala da uradi do 1. marta.

Iz te nevladine organizacije su kazali da je Nišić navela da će javnost sa svim izmjenama i dopunama teksta zakona biti blagovremeno upoznata.

Navodi se da je HRA pitala Ministarstvo kada će javnosti biti predočen nacrt izmjena zakona, budući da je rok za njegovu izradu istekao prije skoro mjesec.

Iz HRA su podsjetili da je, poslije predloga poslanika Nove srpske demokratije, Demokratske narodne partije i Demokrata da se civilnim žrtvama rata smatraju samo žrtve oružanog sukoba sa NATO u Crnoj Gori, a ne i iz Crne Gore koje su stradale od oružanih sukoba u Hrvatskoj, BiH ili na Kosovu, održan protest ispred Skupštine.

Taj protest su 29. decembra poršle godine održali HRA, Udruženje “Štrpci – Protiv zaborava” i Bošnjačko vijeće, sa zahtjevom da se diskriminatorni zakon povuče iz skupštinske procedure i da se propiše novo, sveobuhvatno rješenje.

“Na sjednici Skupštine istog dana šef poslaničkog kluba NSD, Slaven Radunović, izjavio je da povlači predlog Zakona da bi do 1. marta 2024. godine MRSS ponudilo rješenje koje bi zadovoljilo širi krug ljudi i bilo pravednije u cilju da se sve žrtve obuhvate”, podsjetili su iz HRA.

Radunović je tada rekao i da će, ako Ministarstvo do 1. marta ne ponudi svoj Predlog zakona, predstavnici poslaničkih klubova predložiti najkasnije do 1. juna.

HRA je, kako se navodi, MRSS dostavila predlog rješenja 26. januara.

