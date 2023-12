Milović: ANB nije štitila interese Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Agencija za nacionalnu bezbjednost (ANB) u dužem vremenskom periodu nije štitila nacionalne interese države Crne Gore, već je služila kao ispostava službi bezbjednosti van NATO sistema, kazao je ministar pravde i član Vijeća za nacionalnu bezbjednost Andrej Milović.

On je to rekao u intervjuu Pobjedi, optužujući bivšeg premijera Dritana Abazovića da je preko generalnog inspektora ANB-a Artana Kurtija u tu službu „sa ulice“ doveo desetine ljudi bez provjera i profesionalne obrade.

Milović je najavio promjene u bezbjednosnom sektoru i „antimafija“ zakon po italijanskom modelu.

On je istakao i da nije zadovoljan dosadašnjim kadrovskim riješenjima u bezbjednosnom sektoru i da su sva imenovana lica u bliskim vezama sa strankom bivšeg premijera.

Milović je kazao da je premijer Milojko Spajić dao slobodu Demokratama da u proteklih mjesec pokažu viziju razvoja bezbjednosnog sektora i kako oni to vide.

“Prema mom mišljenju, koje sam iznio na Vladi, ta kadrovska politika koju u ovom momentu imamo ne odgovara potrebama Crne Gore. Iznio sam zašto, i u potpunosti obrazložio za svako personalno rješenje zašto tako mislim”, naveo je Milović.

Na pitanje koja, konkretno, kadrovska rješenja, Milović je odgovorio kompletno sva do sada.

“Za svako imenovanje sam naveo zašto nije dobro i zašto smatram da je pogrešno. Nažalost, sva lica koja su imenovana imaju jednu te istu zajedničku stvar. To su izuzetno dobre i bliske veze sa Urom”, istakao je Milović.

Prema njegovim riječima, kadrovska rješenja koja su do sada bila u sektoru bezbjednosti su izuzetno bliska Uri i sa tim mora da se prekine.

“Abazović je tri godine imao monopol u sektoru bezbjednosti i mislim da ne treba za vrijeme naše vlasti da se nastavi taj monopol samo u nekom drugom obliku i formi”, rekao je Milović.

On je rekao da je više od 50 sigurno, a koliko je upoznat, moguće između 70 i 80 ljudi zapošljeno u ANB-u na taj način otkad je Kurti došao u Agenciju, pa do dana njegovog razrješenja.

“Da bi se ustanovilo precizno koliko ljudi je dovedeno i kako su dovođeni, moraće biti sproveden određeni postupak revizije”, rekao je Milović.

On je kazao da se se nova imenovanja u Agenciji mogu očekivati vrlo brzo.

“Da ponovim, crnogorski bezbjednosni sektor i ANB moraju da se vrate Crnoj Gori. To je sektor koji mora da radi po zakonu i u interesu građana. Sektor bezbjednosti ne smije biti, nikad više, bilo čija privatna igračka. Dakle, samo rad u interesu države Crne Gore i njenih građana”, poručio je Milović.

