Milo Božović priveden u akciji SPO i SDT-a

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Opštine Budva Milo Božović priveden je u akciji Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) i Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO), saopšteno je na sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu.

Predsjednik tog skupštinskog tijela Milan Knežević kazao je da je u toj akciji priveden jedan broj osoba, a među njima, prema informacijama koje dobiju, i Božović.

Jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić kazao je da je neposredno prije sjednice Odbora dobio informacije da se pretresa kuća Božovića, da će biti pretresene i radne prostorija i da mu se na teret stavljaju teška krivična djela.

On je rekao da će glavni specijalni tužilac morati u sudskom procesu da priloži mnogo dokaza da bi ove tvrdnje opravdao, ne samo pred sudom nego i javnošću Crne Gore

“Ne mislim da je baš slučajno ta akcija jutros organizovana, ne mislim da je bilo koji novi podatak vezano za Božovića stigao juče ili prekjuče”, naveo je Mandić.

On je kazao da je ta akcija namjerno jutros organizovana, i da pretpostavlja da je to zbog sjednice Odbora za bezbjednost.

Mandić je naveo da “imamo jednu žalosnu situaciju da se danas Božović pokušava proglasiti najvećim kriminalncem u Crnoj Gori”.

“Dok njegov imenjak uživa u Dubaiju i za koga javnost čvrsto stoji na stanovištu da je šef svih organizovanih kriminalnih grupa u Crnoj Gori, koje su se bavile najtežim krivičnim djelima, a da je u liniji ispod njega Zoran Lazović”, rekao je Mandić.

On je naveo “da se tamo ne udara, ali se udarilo na Božovića”.

“Ako postoji neko ko nije imao nikakvog razloga, pogotovo materijalne prirode, da se bavi poslovima nedozvoljenim, gdje se sticao novac, to je Milo Božović”, dodao je Mandić.

Državni tužilac i portparol Vukas Radonjić je, u izjavi dostavljenoj medijima, naveo da po nalogu SDT-a i uz podršku i pomoć Agencije Evropske unije za saradnju i sprovođenje zakona (EUROPOL), SPO, uz logističku i operativnu pomoć Protivterorističke jedinice policije, preduzima mjere i radnje u okviru izviđaja u dva krivicna predmeta.

“O eventualnom lišenju slobode određenih lica i rezultatima mjera i radnji koje su u toku, javnost ce biti blagovremeno obaviještena”, naveo je Radonjić.

