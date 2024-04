Milatović: Važno čuti glas porodica golootočkih žrtava

Podgorica, (MINA) – Moralni i formalni dug prema onima čija su prava bila kršena, a patnje godinama ignorisane, može se ispuniti samo sinhronizovanim djelovanjem različitih aktera u društvu, ocijenjeno je na sastanku predsjednika Jakova Milatovića sa predstavnicima nevladinih organizacija (NVO) i jedne od porodica žrtava Golog otoka.

Kako je saopšteno iz Kabineta predsjednika, Milatović je danas razgovarao sa direktoricama NVO Centar za građansko obrazovanje (CGO) i Akcije za ljudska prava (HRA), Daliborkom Uljarević i Teom Gorjanc Prelević, kao i predstavnikom jedne od porodica žrtava sa Golog otoka.

Milatović je istakao da je od suštinske važnosti čuti glas članova porodica golootočkih žrtava i uzeti u obzir napore pojedinaca i organizacija koje su se temeljno bavile tom temom.

Uljarević i Gorjanc Prelević zahvalile su, kako je saopšteno, Milatoviću što je aktuelizovao pitanje kojim su obilježene neke od “najtraumatičnijih stranica naše istorije”.

U saopštenju se navodi da su sagovornici saglasni da svaki budući pristup toj temi mora biti zasnovan na temeljima antifašizma.

“Na sastanku je zaključeno da se samo uz sinhronizovano djelovanje različitih aktera u društvu može ispuniti i moralni i formalni dug prema onima čija su prava bila grubo kršena, a patnje godinama ignorisane”, kaže se u saopštenju.

Predstavnice NVO su podsjetile da je to peti put da se pokreće inicijativa za obeštećenje golootočkih žrtava, kao i da, za razliku od Hrvatske, Slovenije i Srbije, Crna Gora nije donijela nijedan zakon koji na pravi način tretira to pitanje.

“Ukazano je da to kompleksno pitanje treba rješavati na način koji će biti rezultat širokog društvenog konsenzusa kako se u društvu ne bi dodatno jačali polarizacija i revizionizam”, navodi se u saopštenju.

Iz Kabineta predsjednika su podsjetili da je jedini zvanični akt do sada donijet u Crnoj Gori, koji se bavi pitanjem moralnog i pravnog obeštećenja političkih zatvorenika, Deklaracija o osudi kršenja ljudskih prava i zloupotrebe vlasti.

Kako su objasnili, taj dokument je Skupština usvojila u januaru 1992. godine.

