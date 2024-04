Milatović: Studentski parlament je srce svakog univerziteta

Podgorica, (MINA) – Univerzitet Crne Gore (UCG) predstavlja intelektualno jezgro crnogorskog društva, a Studentski parlament je, kroz dvije decenije postojanja, predano radio da se glas studenata čuje i njihovi interesi dodatno afirmišu, kazao je predsjednik Jakov Milatović.

On je, na svečanosti povodom 20 godina Studentskog parlamenta UCG, kazao da studentski parlament predstavlja srce svakog univerziteta i platformu za izražavanje ideja onih koji puno znaju, daleko vide i kritički misle.

“UCG od svog osnivanja predstavlja intelektualno jezgro našeg društva, a Studentski parlament je, kroz dvije decenije postojanja, predano radio da se glas studenata čuje i njihovi interesi dodatno afirmišu”, naglasio je Milatović.

Kako je kazao, Parlament je u prošlosti aktivno oblikovao put razvoja UCG i društva, a njihove inicijative su široko prepoznate i uvijek rado prihvaćene.

“Jer imaju za cilj da prošire vidike i nadahnu znanjem”, rekao je Milatović.

On je ukazao na važnost uloge profesora i mentora koji su studente inspirisali, vodili i podržavali, dodajući da su njihova vizija i predanost bili neizmjerno važni za razvoj Parlamenta i njegovu transformaciju u snagu koja oblikuje sadašnjost i kreira budućnost.

“Današnji jubilej je podsjetnik na obavezu da studentima budemo podrška na putu borbe za studentska prava jer je to borba za izvrsnost, umnost i pravednost, ali i za ostanak mladih ljudi u našoj zemlji”, rekao je Milatović.

On je poručio da su znanje i kritička misao najveći kapital svakog pojedinaca i jedina osnova na kojoj se gradi prosperitetno društvo jednakih šansi.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS