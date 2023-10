Milatović sjutra priređuje svečani ručak u čast Porfirija

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović prirediće sjutra u Vili Gorica svečani ručak u čast patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija, saopšteno je iz Službe za informisanje predsjednika.

„Ručku će prisustvovati mitropolit crnogorsko- primorski Joanikije i episkop budimljansko- nikšićki Metodije, a pozvani su i predstavnici ostalih vjerskih zajednica u Crnoj Gori“, navodi se u saopštenju.

Na ručak su, dodaje se, pozvani i najviši zvaničnici Vlade i Skupštine, mandatar za sastav nove vlade, predstavnici Glavnog Grada, kao i predstavnici akademske i kulturne zajednice.

Porfirije će u Crnoj Gori boraviti povodom obilježavanja deset godina od osvećenja hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.

