Milatović se izvinio porodicama stradalih u zločinu deportacije izbjeglica iz BiH

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović se u ime Crne Gore izvinio porodicama stradalih u zločinu deportacije izbjeglica iz Bosne i Hercegovine (BiH) 1992. godine.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Milatović je razgovarao sa predstavnicama nevladinih organizacija koje se bave pitanjima ratnih zločina u Crnoj Gori i Alenom Bajrovićem, sinom Osmana Bajrovića stradalog u zločinu deportacije izbjeglica, čije tijelo nikada nije pronađeno.

„Alene, u ime Crne Gore želim da se izvinim tebi i tvojoj porodici za zločin u kome je stradao tvoj otac ali i brojne druge nevine žrtve. Mi kao društvo se moramo suočavati sa istinom, posebno onda kada je ona mračna i nadam se da se više nikada ništa slično neće dogoditi“, kazao je Milatović.

On je naglasio jasan otklon od ratnih politika tadašnje vlasti čije posljedice, prema njegovim riječima, i danas opterećuju crnogorsko društvo.

Sastanku sa Milatovićem prisustvovale su predstavnice Akcije za ljudska prava Tea Gorjanc Prelević, Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević i Tamara Milaš, kao i Centra za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA Ervina Dabižinović.

Predstavnice civilnog sektora istakle su da, nakon više od tri decenije, prvi put imaju priliku da na temu zločina deportacije razgovaraju sa predsjednikom države što smatraju jako važnim.

“Poručile su da zločin koji se desio nije samo trauma za porodice stradalih već i društvo u cjelini, i da stoga mora biti rasvijetljen do kraja, kroz neselektivan pristup sudstva i jačanje kulture sjećanja”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, podsjetile su da i pored inicijativa brojnim institucijama za izgradnju spomenika žrtvama u dvorištu Centra bezbjednosti Herceg Novi i ustanovljavanja Dana sjećanja na zločin deportacije, još nijesu dobili odgovor.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS