Milatović počinje posjetu Savjetu Evrope

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Jakov Milatović počeće danas zvaničnu posjetu Savjetu Evrope (SE) u Strazburu.

Milatović će, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, sjutra govoriti na sjednici Parlamentarne skupštine SE i odgovarati na poslanička pitanja.

Navodi se da će Milatović govoriti o iskoracima Crne Gore u ključnim reformskim oblastima od strateškog značaja za ubrzanje njenog puta ka članstvu u EU.

Milatović će, kako je najavljeno, razgovarati sa novoizabranim predsjednikom parlamentarne skupštine SE, generalnom sekretarkom Marijom Pejčinović – Burić, komesarkom za ljudska prava Dunjom Mijatović i predsjednikom Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Markom Kulsom.

“Tokom posjete planiran je odlazak u Evropski sud za ljudska prava gdje će se sastati sa predsjednicom Suda Šifrom O’Lirim kao i posjeta Evropskom omladinskom centru”, kaže se u saopštenju.

