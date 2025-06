Milatović: Pićurić ostavio dubok trag u kulturnom životu Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Brojna glumačka ostvarenja Momčila Pićurića ostavila su dubok trag u kulturnom životu Crne Gore, koja je njegovom smrću izgubila istinskog umjetnika i plemenitog čovjeka, poručio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

On je na mreži X naveo da je s tugom primio vijest o odlasku Pićurića, istaknutog crnogorskog pozorišnog, filmskog i televizijskog glumca.

„Njegova brojna glumačka ostvarenja ostavila su dubok trag u kulturnom životu Crne Gore, a ja ću ga posebno pamtiti po nedavnoj ulozi Lesa u filmu Živi i zdravi, u kojoj je, spojivši humor i tugu, još jednom pokazao da je istinski majstor glume sa sposobnošću da svedenim izrazom dosegne najdublje slojeve čovjekove prirode“, rekao je Milatović.

Kako je kazao, Pićurić je u sebi nosio jedinstven sklad topline, snage i jednostavnosti koja ga je učinila voljenim i među publikom i među kolegama.

„Njegovim odlaskom, Crna Gora je izgubila istinskog umjetnika i plemenitog čovjeka“, istakao je Milatović.

On je uputio saučešće porodici Pićurić, prijateljima, kolegama i svim poštovaocima njegovog rada.

