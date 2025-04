Milatović: Papa Franjo duhovni lider koji je nadahnjivao vjernike širom svijeta

Podgorica, (MINA) – Papa Franjo bio je duhovni lider koji je nadahnjivao srca vjernika širom svijeta, poručio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

Milatović je na mreži X naveo da je sa velikom tugom primio vijest o smrti pape Franja.

On je naveo da je imao čast da sa papom Franjom razgovara tokom posjete Vatikanu u martu prošle godine.

Milatović je istakao da su na njega snažan utisak ostavili duh mira, mudrosti i duboka posvećenost dijalogu i humanosti pape Franja.

„Papa Franjo bio je duhovni lider koji je nadahnjivao srca vjernika širom svijeta. Njegova vjera, poniznost i neumorna borba za mir, pravdu i dostojanstvo svakog čovjeka, ostaviće neizbrisiv trag“, naveo je Milatović.

On je izrazio saučešće Rimokatoličkoj crkvi i vjernicima katoličke vjeroispovijesti u Crnoj Gori i širom svijeta.

