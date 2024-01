Milatović: Neophodna jasna vizija razvoja Mojkovca

Podgorica, (MINA) – Jasna vizija razvoja neophodna je kako bi se stvorili bolji uslovi za život u Mojkovcu, poručio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, dodajući da će on biti pouzdan saveznik za svaku inicijativu koja doprinosi prosperitetu te opštine.

Milatović je čestitao Dan Opštine Mojkovac predsjednicima Opštine i Skupštine tog grada, Vesku Deliću i Marku Janketiću, kao i odbornicima i građanima.

“Ovi svečani trenuci prilika su da ukažemo na nužnost postojanja jasne vizije razvoja Mojkovca, koja će u godinama pred nama rezultirati stvaranjem boljih uslova za život vaše lokalne zajednice”, navodi se u čestitki Milatovića.

Ekonomski i privredni razvoj Mojkovca neophodno je, kako je naveo, ostvariti kroz implementaciju efikasnih javnih politika i održivo partnerstvo državnih i lokalnih vlasti.

“Uz to, prirodni resursi poput kanjonske doline Tare, prašume Crna Poda i Zabojskog jezera predstavljaju dodatan stub razvoja vašeg kraja”, ocijenio je Milatović.

Prema njegovim riječima, valorizacija tih prirodnih resursa zahtijeva posebnu pažnju i senzibilitet.

“U Predsjedniku Crne Gore imaćete pouzdanog saveznika za svaku inicijativu koja doprinosi prosperitetu vaše opštine”, navodi se u čestitki Milatovića.

On je podsjetio da Mojkovačka bitka i, kako je naveo, epski podvig crnogorske vojske božićnih dana 1916. godine ostaju zlatnim slovima upisani u istorijska sjećanja naroda i države.

“Dan opštine Mojkovac obilježavamo podsjećajući se junaštva, nepokornosti i ponosa, kao neraskidivih djelova genetskog koda crnogorskog vojnika”, naveo je Milatović.

