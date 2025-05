Milatović: Nadležni da istraju do potpunog rasvjetljavanja ubistva Jovanovića

Podgorica, (MINA) – Obaveza svih nadležnih institucija je da istraju do potpunog rasvjetljavanja ubistva vlasnika i glavnog i odgovornog urednika lista Dan, Duška Jovanovića, poručio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

Milatović je, povodom 21 godine od ubistva Jovanovića, kazao da taj zločin, koji do danas nije do kraja rasvijetljen, predstavlja nezacijeljenu ranu crnogorskog društva.

On je na mreži X naveo da su Jovanovićeva hrabrost da postavlja teška pitanja, istrajnost u borbi za istinu i posvećenost javnom interesu, vrijednosti koje i danas motivišu generacije novinara, ali i sve slobodne ljude u Crnoj Gori.

„Još jednom ponavljam da je obaveza svih nadležnih institucija da istraju do potpunog rasvjetljavanja ovog ubistva. To je dug prema njegovoj porodici, kolegama, ali i novinarskoj profesiji i svim građanima koji vjeruju u istinu i pravdu“, rekao je Milatović.

On je kazao da je, posthumnim odlikovanjem Jovanovića, u ime Crne Gore iskazao jasnu poruku da njegova žrtva nikada ne smije biti zaboravljena.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS