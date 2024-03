Milatović: Izgradimo čvrste temelje ravnopravnog i naprednog društva

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Jakov Milatović čestitiao je početak mjeseca Ramazana građanima i građankama islamske vjeroispovijesti, pozivajući na izgradnju čvrstih temelja ravnopravnog i naprednog društva.

U objavi Milatovića na društvenoj mreži X navodi se da tokom mjeseca Ramazana vjernici, pored lične požrtvovanosti i duhovnog mira, ispoljavaju duh solidarnosti i tolerancije u odnosu na druge.

“Zato u danima pred nama, razumijevajući i poštujući različitosti, izgradimo čvrste temelje ravnopravnog i naprednog društva”, rekao je Milatović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS