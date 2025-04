Milatović: Duh Pesaha da donese mir i blagostanje

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Jakov Milatović čestitao je Pesah pripadnicima Jevrejske zajednice u Crnoj Gori i jevrejskom narodu.

Milatović je istakao da Pesah nije samo trenutak vjerskog slavlja, već i prilika da se prisjeti univerzalnih vrijednosti koje taj praznik nosi.

„Priča o izlasku iz egipatskog ropstva podsjeća na moć slobode, odlučnosti i zajedništva u prevazilaženju izazova. U vremenu punom neizvjesnosti, ova poruka dobija poseban značaj i podstiče nas na solidarnost, razumijevanje i uzajamnu podršku“, naveo je Milatović u čestitki.

Kako je rekao, u danima praznične radosti, duh Pesaha neka donese mir i blagostanje.

„I neka bude inspiracija da zajedno gradimo bolju budućnost i društvo u kojem će vladati tolerancija, međusobno poštovanje i saosjećanje”, poručio je Milatović.

