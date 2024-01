Milatović: Božić da podsjeti na zajedničke vrijednosti

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović čestitao je Božić, najradosniji hrišćanski praznik, svim pravoslavnim vjernicima. “Simbolika Božića neka nas podsjeti na trajne zajedničke vrijednosti mira, sloge, i međusobnog uvažavanja, kako bi na njima izgradili bolje i pravednije društvo za sve”, navodi se u čestitki Milatovića objavljenoj na mreži X. Pravoslavni vjernici u Crnoj Gori danas slave Božić. Božiću prethodi 40-odnevni post, a na dan praznika trpeza je bogata i mrsna. Božić se slavi tri dana

