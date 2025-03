Milatović: Bajram podsjeća na vrijednosti međusobnog poštovanja

Podgorica, (MINA) – Ramazanski Bajram podsjeća na vrijednosti međusobnog poštovanja, radosti i strpljenja, poručio je crogorski predsjednik Jakov MIlatović.

Milatović je građankama i građanima islamske vjere u Crnoj Gori čestitao Ramazanski Bajram.

On je rekao da je u vremenima kada su zajedništvo, solidarnost, podrška i empatija najvažniji za dalji razvoj društva, značaj praznika je sve veći.

“Ramazanski Bajram nas podsjeća na vrijednosti međusobnog poštovanja, radosti i strpljenja”, poručio je Milatović.

On je kazao da su to vrijednosti koje povezuju i učvršćuju temelje društva u kojem su mir, razumijevanje i uvažavanje svakog pojedinca prioritet.

“Neka ovi dani donesu radost u svako srce i dom, i neka predstojeći praznik bude ispunjen zdravljem, srećom i blagostanjem”, naveo je Milatović u čestitki.

