Mihailo: Nema napretka u državi u kojoj se nalaze izdajnici i okupatori

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori, u kojoj se nalaze domaći izdajnici i spoljnji okupatori, ne može biti napretka, ocijenio je mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve (CPC) Mihailo.

On je, u božićnoj poslanici, kazao da je poznato, od kada se čita sveto Jevanđelje, da na Iroda bacaju kletve, a na nevine žrtve njegove blagoslov.

“Da li su stigle kletve na naše domaće izdajnike i okupatore? Oni koji su to činjeli su još pred vratima pakla”, naveo je Mihailo.

On je rekao da je rat kad nečisto srce razgovara sa čistim srcem, a samo kad čisto srce razgovara sa čistim srcem onda je to radost, mir, ljubav i sloga.

“Jer dobra djela može činiti samo dobro srce, zato što bolesna duša gubi pamet, te zlo i pakosno srce ćera na zlo”, naveo je Miahilo.

On je kazao da “bolesna duša i zlo srce”, ne mogu ispuniti nijednu dužnost, i da ne može biti sreće i napretka u jednom narodu ako državljani i građani ne ispunjavaju svoje dužnosti.

Mihailo je istakao da ne može biti napretka u državi Crnoj Gori “sve dok ne budu žigosani i kažnjeni crnogorski fariseji, kao što su to krivi pred Gospodom”.

“Ne može biti napretka u državi Crnoj Gori, u kojoj se nalaze domaći izdajnici i spoljnji okupatori”, poručio je Mihailo.

Kako je naveo, i Hristos je fariseje posramio i osudio zauvijek.

“Čuvajte se Crnogorci srpskih fariseja koji kidišu na naš mir i sreću, na naše svetinje i imovinu i državu, na našu Crnogorsku pravoslavnu crkvu i nacionalno ośećanje”, rekao je Mihailo.

On je kazao da Isus Hrist sije ljubav i pravdu, propovijeda mir i milosrđe, da nije sudio, a da su njemu sudili grešni.

“Gospod je mogao da spasi Sina svog, ali da nije rođen, umro i vaskrsao, da nema nepravde, kakva bi bila pravda? Božić bi bio običan praznik, rođenje jednog velikog čovjeka, a veliki petak ne bi bio dan smrti Gospoda, već samo jednog smrtnika, kakvi smo i svi mi”, rekao je Mihailo.

Kako je dodao, teško danas svima koji Hrista ljube Judinim poljupcima.

“Hristos se rodi, budimo srećni, jer osvanuo nam je dan nade, da se Hristovim rođenjem spasimo od domaćih izdajnika i spoljnjih okupatora”, poručio je Mihailo.

