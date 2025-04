Međusektorskom saradnjom do održivijeg upravljanja zaštićenim područjima

Podgorica, (MINA) – Kombinacija novih tehnologija, međusektorske saradnje i jačanja znanja, doprinosi održivijem i otpornijem upravljanju crnogorskim zaštićenim područjima, rekao je ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić.

Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera (MERS) organizovalo je sastanak Koordinacionog tijela za unapređenje upravljanja zaštićenim područjima Crne Gore, povodom Dana planete Zemlje.

Ćulafić je istakao da taj sastanak nosi posebnu težinu, jer pruža priliku da se otvoreno razgovara o zaštićenim područjima, odnosno o temi koja je važna za očuvanje prirodne raznolikosti i za dobrobit svih koji žive sa prirodom i od nje.

On je, kako je saopšteno iz MERS-a, podsjetio da je taj Vladin resor, kroz GEF 7 projekat, prošle godine uspostavio važnu platformu – prostor za razmjenu znanja i iskustava, za međusobnu podršku i usklađeno djelovanje u oblasti zaštite prirode.

Prema riječima Ćulafića, u okviru GEF 7 projekta nastavljaju sa jačanjem kapaciteta koje je započeto unapređenjem procesa izrade studija, odnosno revizija studija zaštite i unapređenjem procesa izrade planova upravljanja i godišnjih programa.

On je istakao da se paralelno radi na jačanju saradnje kroz reaktivaciju Koordinacionog tijela za UNESCO MAB program za basen rijeke Tare.

Ćulafić je naglasio i da je projekat omogućio i konkretnu tehničku podršku.

“Od uvođenja sistema digitalnog označavanja stabala (20 hiljada tagova) u Nacionalnom parku (NP) Prokletije, obezbjeđivanja feromonskih klopki u borbi protiv potkornjaka u NP Prokletije i Durmitor, opreme za rendžere koja je trenutno u izradi“, rekao je Ćulafić.

Kako je naveo, nabavljena su i dva drona za monitoring za potrebe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koji će kroz mehanizam Memoranduma o saradnji biti na raspolaganju nacionalnim parkovima i parkovima prirode Komovi i Orjen, uz prateću obuku za njihovu upotrebu, koja je u toku.

Takav pristup, kako je kazao Ćulafić, kombinacija je novih tehnologija, međusektorske saradnje i jačanja znanja i doprinosi održivijem i otpornijem upravljanju zaštićenim područjima.

Ćulafić je naveo da se time šalje važna poruka da Koordinaciono tijelo nije samo privremena projektna aktivnost.

„Ono treba da bude održiv mehanizam koji stoji na raspolaganju upravo vama, upravljačima, mjesto gdje se vaš glas čuje, a inputi uvažavaju i utiču na donošenje zajedničkih odluka“, kazao je Ćulafić.

On je rekao da će od naredne godine na raspolaganju imati značajno veća sredstva.

Državni sekretar MERS-a Zoran Dabetić naglasio je da GEF 7 projekat ima ambiciozan, ali jasan cilj – jačanje sistema za zaštitu biodiverziteta u važnim tačkama biodiverziteta Crne Gore, unutar, ali i van formalno zaštićenih područja.

“Kroz prvu komponentu projekta fokusirani smo na povećanje kapaciteta zaštićenih područja kako bi se efikasnije nosili sa prijetnjama po globalno značajan biodiverzitet”, naveo je Dabetić.

Prema njegovim riječima, jednako važan je i rad van zaštićenih područja, kroz identifikaciju i integraciju prioritetnih područja u plansku dokumentaciju i definisanje mehanizama zaštite ključnih tačaka biodiverziteta.

“Ministarstvo će nastaviti da podržava rad Koordinacionog tijela i otvoreno je za sve predloge za bolju saradnju, bilo da je riječ o formiranju vajber zajednice, mailing lista ili drugim mehanizmima koji mogu unaprijediti komunikaciju i operativnu efikasnost”, poručio je Dabetić.

Menadžerka GEF 7 projekta Marija Tripunović i glavna tehnička specijalistkinja na tom projektu Marija Vugdelić, prezentovale su informacije o realizovanim aktivnostima koje doprinose unapređenju kapaciteta upravljača zaštićenih područja.

U saopštenju se navodi da je načelnica Direkcije za zaštićena područja u MERS-u, Arina Maraš, govorila o Akcionom planu za ispunjavanje završnih mjerila koja se tiču upravljača zaštićenih područja, a Borko Vulikić iz UNDP-a o GEF 8 projektu koji počinje naredne godine.

