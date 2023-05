Medoks: Krunisanje šansa da se promoviše moderno kraljevstvo

Podgorica, (MINA) – Krunisanje kralja Čarlsa III istorijski je događaj za ljude u Velikoj Britaniji i šansa da moderno kraljevstvo bude promovisano širom svijeta, ocijenila je britanska ambasadorka u Crnoj Gori Karen Medoks.

Ona je u Jutarnjem programu Televizije Crne Gore istakla je da novi kralj želi da bude moderan monarh i da radi stvari malo drugačije.

“Za ljude u Ujedinjenom Kraljevstvu ovo je istorijski događaj, trenutak je proslave i zvanično kraj procesa tugovanja za prethodnim monarhom. Krunisanje je značajno jer je to veza sa našom istorijom,ali i prilika da proslavimo modernu Britaniju”, kazala je Medoks, prenosi portal RTCG.

Prema njenim riječima, novi kralj želi da bude moderan monarh.

“Želi da radi stvari malo drugačije, da iskoristi priliku da približi ljudi, zajednica će se udružiti da proslavi sa porodicama i komšijama. Značajno je na nacionalnom, ali i globalnom nivou”, rekla je Medoks.

Kruna koja će se koristiti na današnjoj ceremoniji je iz vremena kralja Edvarda i simboliše obnovu Kraljevstva.

Medoks je objasnila da su na kruni 444 draga kamena, teška više od dva kilograma, a kralj neće moći da je nosi duže od nekoliko momenata.

“Čarls će zakletvu položiti nadbiskupu Kenterberija, a naročito je tražio da ulje za miropomazanje na bude životinjskog porijekla”, saopštila je Medoks.

Na pitanje da li u Crnoj Gori možemo očekivati novu posjetu kralja Čarlsa, Medok je odgovorila da se nada.

“Da, nadam se. Imamo tople odnose i saradnju na mnogim nivoima. Znam da je uživao tokom ranijih posjeta i bilo bi fantastično da ga opet vidimo”, zaključila je Medoks.

