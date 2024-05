Medicinske sestre stub zdravstvenog sistema

Podgorica, (MINA) – Medicinske sestre i tehničari stub su crnogorskog zdravstvenog sistema i neophodni su za njegovo funkcionisanje, poručeno je sa svečanosti povodom Međunarodnog dana sestrinstva koju je organizovao Dom zdravlja Glavnog grada (DZGG).

Iz te zdravstvene ustanove su podsjetili da se Međunarodni dan sestrinstva slavi 12. maja, na godišnjicu rođenja britanske medicinske sestre Florens Najtingel, začetnice modernog sestrinstva kao priznate profesije.

„Naša ustanova prepoznaje ključnu ulogu medicinskih sestara i tehničara u pružanju kvalitetne zdravstvene zaštite, te sa ponosom ističemo da oni čine više od 50 odsto ukupnog broja zaposlenih u našem Domu zdravlja“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je menadžment DZGG u ponedjeljak organizovao svečani prijem za medicinske sestare i tehničare te zdravstvene ustanove, čime su, kako su naveli, istakli njihov značaj u svakodnevnom radu u liječenju i zbrinjavanju pacijenata.

Pomoćnica direktora Doma zdravlja Natalija Petrić rekla je da su medicinske sestre i tehničari stub zdravstvenog sistema, neophodni za njegovo funkcionisanje.

Kako je navela, njihova predanost, stručnost i saosjećajnost nezamjenljivi su u pružanju kvalitetne zdravstvene njege.

„Nastavićemo da ulažemo u vašu edukaciju i razvoj, kako bismo vam omogućili da još efikasnije obavljate svoje odgovorne zadatke“, rekla je Petrić.

Ona je kazala da je Međunarodni dan sestrinstva prilika da se mecinskim sestrama i tehničarima zahvale na svemu što rade.

„I da istaknemo vašu ključnu ulogu u brizi za naše pacijente, jer doktor i sestra/tehničar čine neraskidivu cjelinu na primarnom nivou zdravstvene zaštite I samo kao tim mogu najbolje odgovoriti zdravstvenim potrebama građana“, dodala je Petrić.

Ona je poručila da DZGG nastavlja da podržava i unapređuje rad medicinskih sestara i tehničara, prepoznajući njihovu značajnu ulogu u sistemu zdravstvene zaštite.

Glavna sestra u DZGG Sanja Đoković kazala je da sestrinstvo predstavlja veoma važan segment u sistemu zdravstvene zaštite.

„Koristim priliku da svim medicinskim sestrama i zdravstvenim tehničarima uputim iskrene čestitke povodom njihovog dana, uz veliku zahvalnost za svu požrtvovanost i brigu, često rizikujući da ugroze sopstveno i zdravlje svojih najbližih“, rekla je Đoković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS