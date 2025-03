Marković: Pristup tužilaštva predmetima ratnih zločina nije politički uslovljen

Podgorica, (MINA) – Pristup Državnog tužilaštva Crne Gore u predmetima ratnih zločina nije politički uslovljen, niti ograničen i njegov rad ne opredjeljuju moguće političke posljedice na nacionalnom ili međunarodnom planu, poručio je vrhovni državni tužilac Milorad Marković.

On je to kazao na konferenciji „Protiv nekažnjivosti – regionalni pristup procesuiranju ratnih zločina“, koju je organizovala Akcija za ljudska prava (HRA) u saradnji sa Vrhovnim državnim tužilaštvom Crne Gore (VDT).

Marković je rekao da regionalna konferencija treba da pruži priliku približavanja, boljeg razumijevanja i uspostavljanja ujednačenih praksi u postupanju u predmetima ratnih zločina i njenom daljem unapređivanju.

Prema njegovim riječima, međunarodna, pa i regionalna saradnja, temelji se na kvalitetu i odlučnosti postupanja na nacionalnom nivou, kao preduslovu dalje sinergije sa institucijama drugih država.

„Državno tužilaštvo Crne Gore u prethodnom periodu pokazalo je odlučnost u ostvarivanju upravo tog preduslova. Prije svega, pristup ovog Državnog tužilaštva u predmetima ratnih zločina nije politički uslovljen, niti ograničen“, istakao je Marković.

On je kazao da crnogorsko tužilaštvo ne pravi razliku u odnosu na predmet ili na lica, bilo da se radi o žrtvama ili izvršiocima.

„I naš rad ne opredjeljuju moguće političke posljedice na nacionalnom ili međunarodnom planu. Za nas su jedina odrednica Ustav i zakon i obaveza da se, u granicama dokaza i utvrđenih činjenica, procesiraju svi potencijalni izvršioci krivičnih djela“, naveo je Marković.

On je dodao da je i ranije ukazao da procesuiranje ratnih zločina nije samo odgovornost prema prošlosti, pravdi, ljudskim žrtvama i stradanjima, već i odgovornost prema budućnosti, kako Crne Gore, tako i regiona.

Marković je podsjetio da je Vrhovno državno tužilaštvo donijelo Strategiju za istraživanje ratnih zločina, sa pratećim akcionim planom za 2024/25, kao i Metodologiju za izvještavanje o sprovođenju.

Sva ta dokumenta su, kako je dodao, donijeta u saradnji sa UNDP-em i prvi put i sa predstavnicima jedne nevladine organizacije (NVO) – Akcije za ljudska prava (HRA).

Marković smatra da je državno tužilaštvo u značajnom podiglo stepen otvorenosti prema javnosti, kroz saradnju sa NVO, način izvještavanja i komunikaciju sa javnošću, čime se šalje jasna poruka da postupanje tužilaštva ne održava princip nekažnjivosti ratnih zločina, već mu se jasno suprostavlja.

On je podsjetio da je VDT u februaru prošle godine Ministarstvu pravde uputilo inicijativu za hitne izmjene i dopune Zakonika o krivičnom postupku, koje bi omogućile da se pred domaćim sudovima koriste dokazi izvedeni pred Međunarodnim krivičnim sudom i Međunarodnim rezidualnim mehanizmom.

Marković je rekao da je najznačajniji proaktivni pristup Državnog tužilaštva, na prvom mjestu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) u realizaciji aktivnosti i primjeni zakonskih normi, pa i novousvojenih, u konkretnim predmetima.

Ovaj proaktivni pristup se, kako je kazao, odrazio i na međunarodnu i regionalnu sradnju, kako na strateškom nivou, tako i u saradnji u konkretnim predmetima.

„Crnogorsko Tužilaštvo će nastaviti da jača i bude inicijator jačanja pravosudne saradnje u regionu, kroz poštovanje suvereniteta strane države i principa uzajamnog priznanja u međunarodnoj krivičnopravnoj saradnji“, poručio je Marković.

Kako je istakao, VDT i SDT sve čine i nastaviće da budu proaktivni u cilju jačanja povjerenja između državnih tužilaštava i većeg stepena djelotvornosti postupanja u konkretnim predmetima, na međunardnom i regionalnom nivou.

Izvršna direktorica HRA Tea Gorjanc Prelević kazala je da je u procesuiranju ratnih zločina neophodna regionalna saradnja.

Kako je navela, opšti utisak je da su u toj regionalnoj saradnji prednjačile NVO.

„Iskustvo Crne Gore govori da ni materijalni uslovi, ni vrijeme nijesu dovoljni za procesuiranje ratnih zločina, najvažnija je volja“, rekla je Gorjanc Prelević.

Ona je istakla da je Marković preduzeo vidljive i aktivne korake u borbi protiv nekažnjivosti.

