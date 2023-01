Marković: Novogodišnja noć protekla mirno

Podgorica, (MINA) – Novogodišnja noć u Crnoj Gori protekla je mirno i nije bilo većeg narušavanja bezbjednosti građana, rekao je načelnik Sektora za javni red i mir u Upravi policije Mladen Marković.

On je na konferenciji za novinare kazao i da je više od 31 hiljade građana ušlo u Crnu Goru 31. decembra, prenosi portal Vijesti.

Marković je naveo i da je uoči novogodišnjih praznika smanjena nelegalna prodaja pirotehnike.

“Više od 14 hiljaa petardi smo oduzeli i podnijeli prijave protiv više osoba”, rekao je Marković.

