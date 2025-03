Mandić:Bajram simbol vrijednosti mira i međusobnog razumijevanja

Podgorica, (MINA) – Ramazanski bajram simbolizuje vrijednosti mira, solidarnosti i međusobnog razumijevanja, koje su temelj suživota u Crnoj Gori, poručio je predsjednik Skupštine Andrija Mandić.

Mandić je čestitao Ramazanski bajram reisu Islamske zajednice u Crnoj Gori, Rifatu Fejziću i svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti u državi i dijaspori.

„Ramazanski bajram, kao praznik duhovne obnove, radosti i zajedništva, simbolizuje vrijednosti mira, solidarnosti i međusobnog razumijevanja, koje su temelj suživota u našoj zajedničkoj domovini“, naveo je Mandić u čestitki.

On je dodao da je taj praznik prilika da se ljudi podsjete važnosti ljubavi, praštanja i pomaganja onima kojima je podrška najpotrebnija.

„Crna Gora je kroz svoju istoriju pokazala da je dom svih njenih građana, bez obzira na vjersku, nacionalnu ili bilo koju drugu pripadnost“, rekao je Mandić.

Kako je kazao, upravo u danima velikih praznika jača se osjećaj zajedništva i međusobnog poštovanja, što je temelj stabilnog i prosperitetnog društva.

„Neka Bajram donese zdravlje, sreću i blagostanje vašim porodicama, a svjetlost ovog praznika neka inspiriše sve nas da istrajemo u njegovanju univerzalnih vrijednosti koje nas spajaju“, poručo je Mandić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS