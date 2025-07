Mandić uručio Trinaestojulske nagrade Vukoviću i Stanišiću 

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Andrija Mandić uručio je večeras Trinaestojulske nagrade za ovu godinu književniku Bećiru Vukoviću i grafičaru Velju Stanišiću, dok treći laureat muzičar Miloš Karadaglić nije primio nagradu jer, kako je ranije kazao, to ne može učiniti u trenutnim okolnostima.

Mandić je nagrade laureatima uručio na svečanosti u Vili Gorica, u čijoj blizini je večeras održan protest zbog dodjeljivanja najvećeg državnog priznanja Vukoviću.

Iz Skupštine je saopšteno da je Vukoviću nagrada uručena za knjigu „Kuće beskućnika”, a grafičaru Velju Stanišiću za autorsku izložbu „Evolucija”.

Mandić je istakao da dvije ključne istorijske prekretnice 13. jul 1878. i 13. jul 1941. godine, iako razdvojene decenijama, spaja ista vrijednost – borba za slobodu i dostojanstvo naroda Crne Gore.

On je naveo da 13. jul treba da bude podsjetnik da se sloboda ne podrazumijeva i da iako je teritorijalno mala, Crna Gora mora da bude zemlja slobodnih, srećnih i bogatih ljudi.

Prema riječima Mandića, 13. jul 1941. godine svjedoči o iskonskoj iskri slobode, a taj datum je bio autentičan, opštenarodni odgovor na pokušaj okupatora da ponize čast i ime Crne Gore.

On je zahvalio ovogodišnjim laureatima i naveo da su njihova djela, posvećenost i uspjesi simbol onoga što 13. jul treba da bude u 21. vijeku – borba ne više samo za teritoriju, već za duh, za obraz, za kulturu, za čovjeka.

„Svi znate da su danas u Crnoj Gori plate i penzije najveće od uvođenja višestranačja i prelaska iz jednog zatvorenog ekonomskog sistema na tržište slobodne ekonomije, a ja vam sa ovog mjesta kažem da to nije dovoljno“, rekao je Mandić.

On je istakao da plate i penzije moraju da budu još veće i da moraju da stvore sigurnost za nove naraštaje, ali i za one najstarije, koji su svoj životni vijek posvetili društvu.

„Zacrtali smo jasne ciljeve. Ne samo da želimo, nego moramo da učinimo da naša Crna Gora bude zemlja slobodnih, srećnih i bogatih ljudi“, rekao je Mandić.

Kako je kazao, na spoljnopolitičkom planu, put se zna – „uvešćemo Crnu Goru u zajednicu najrazvijenijih, demokratskih zemalja Evrope i svi smo na tom putu zajedno, dragi moji prijatelji“.

„A kako bi postigli taj veliki iskorak, moramo prije svega da se pomirimo među sobom. Moramo da naučimo da slušamo onog drugog i da ga razumijemo. Završeno je sa vremenom diktature jednog čovjeka, jedne partije i jednog miljea. Ta mračna vremena se nikada više neće vratiti“, kazao je Mandić.

Kako je naveo, sada je vrijeme dogovora, praštanja i bratskog izmirenja.

„Pomirenje je luča ljubavi i svjetlost razuma i ono nikako ne može biti slabost, naprotiv ono predstavlja snagu ogrnutu istinom. Ono predstavlja hrabrost dobrih ljudi koji ne veličaju sebe, koliko poštuju drugoga“, poručuo je Mandić.

Predsjednik Žirija za dodjelu Trinaestojulske nagrade Nikola Rakočević rekao je da se godišnja Trinaestojulska nagrada dodjeljuje građaninu ili državljaninu Crne Gore, grupi osoba ili pravnom licu, koje ima sjedište na teritoriji države, za rezultate od izuzetnog značaja za Crnu Goru, ostvarene u godini koja prethodi dodjeli nagrade.

On je naveo da se nagrada dodjeljuje za rezultate u oblastima kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, sporta, prirodnih i društvenih nauka, privrede, ekologije, odnosno za djela ili ostvarenja u svim oblastima rada i stvaralaštva koja doprinose razvoju i afirmaciji Crne Gore.

Vuković je kazao da smo isuviše „mali i nemoćni da bismo se još dijelili, te da pomirenje u suštini znači preobraženje“.

„Od svih podjela najgore su vještačke podjele, a od svih vještačkih podjela, zaista, najgore su ideološke podjele. Ipak, živimo u realnom svijetu a ne vještačkom, i treba nam istina, odnosno istinsko a ne vještačko pomirenje. Treba nam istina, a ne simulacija“, rekao je Vuković.

On je istakao da je, prije svega, neophodno da se pomirimo u svojoj kući.

„Ako se ne pomirimo, onda, i ne izlazimo iz kuće. Nepomireni, nigdje nismo pristali. Da nije bilo 13. jula 1878, ne bi bilo ni ovog 13. jula kojeg slavimo“, zaključio je Vuković.

