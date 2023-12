Mandić: Put pomirenja i stabilnosti, jedini ispravan kojim Crna Gora može da ide

Podgorica, (MINA) – Put pomirenja i stabilnosti, jedini je ispravan put kojim Crna Gora može da ide, poručio je predsjednik Skupštine Andrija Mandić.

Mandić je svim građanima i građankama čestitao Nove 2024. godine.

On smatra da je 2023. godina pokazala da je jedini ispravan put kojim Crna Gora može da ide put pomirenja i stabilnosti.

“Upravo kako praznici okupljaju naše porodice i mame osmijehe na lica svih, od onih najmlađih do najstarijijih, tako svi mi treba da se okupimo oko onog što nam je zajedničko, a to je bolja budućnost Crne Gore”, naveo je Mandić.

On je građanima poželio da Novu godinu dočekaju u miru, zdravlju i blagostanju, zajedno sa svojim najmilijima.

“I da 2024. bude simbol preporođene Crne Gore u kojoj ćemo svi zajedno raditi na očuvanju njene stabilnosti i njenom daljem razvoju i prosperitetu“, kazao je Mandić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS