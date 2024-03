Mandić čestitao Uskrs

Podgoica, (MINA) – Suživot oličen u bratskoj ljubavi, slozi i razumijevanju sa najbližima najuzvišenija je ideja kojoj svi treba da streme, poručio je predsjednik Skupštine Andrija Mandić, dodajući da je to simbolika velikih vjeskih praznika.

Mandić je čestitao Uskrs barskom nadbiskupu Roku Đonlešaju, kotorskom biskupu Ivanu Štironji i svim vjernicima katoličke vjeroispovjesti.

„Najuzvišenija ideja kojoj svi na ovom svijetu treba da stremimo jeste suživot oličen u bratskoj ljubavi, slozi i razumijevanju sa najbližima i upravo to je simbolika ovakvih velikih praznika”, navodi se u čestitki Mandića.

Prema njegovim riječima, svi moraju doprinijeti na putu iscjeljenja i pomirenja kako bi stvarali bolju budućnost Crne Gore.

“Čiji će rezultat biti jedno skladnije, sigurnije i naprednije mjesto za život svakog građanina”, kazao je Mandić.

On je, kako je naveo u čestitki, uvjeren da se takvi rezultati mogu ostvariti zajedničkim radom.

“Hrišćanstvo uči da jedino praštanje, pomirenje i požrtvovanje za bližnjeg mogu izgraditi uspješnu i stabilnu zajednicu, a Crnoj Gori je takva moralna obnova potrebna”, poručio je Mandić.

