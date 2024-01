Mandić čestitao Dan novinara

Podgorica, (MINA) – Istraživačka i kritička misija novinara je brana koja čuva slobodu misli, ali i cijele zajednice, poručio je predsjednik Skupštine Andrija Mandić

On je čestitao 23. januar – Dan novinara Crne Gore, navodeći da je uloga novinara u svakom društvu od neprocjenjive važnosti.

« Njihova istraživačka i kritička misija je upravo ona brana koja čuva kako slobodu misli, tako i slobodu cijele zajednice », navodi se u čestitki Mandića.

On je podsjetio da su mnogi novinari dali veliki doprinos, rizikujući svoju i bezbjednost svojih porodica.

« Mnogi od vas su dali veliki doprinos, stavljajući sopstvenu i bezbjednost svojih porodica po strani kako bi i naša zemlja prodisala punim plućima demokratije i slobode », poručio je Mandić.

On je podsjetio na, kako je naveo, pionire struke – prve novinare Glasa Crnogorca sa Cetinja i Narodne misli iz Nikšića.

« Koji su novosti pronijeli širom zemlje i svijeta, kao i onih poput Duška Jovanovića, koji su borbu za slobodno i demokratsko društvo platili svojim životom », kazao je Mandić.

Dan novinara Crne Gore, kako je kazao, podsjeća na obavezu da se zadovolje istina i pravda kada su u pitanju napadi na novinare.

« Kao i da obezbijedimo siguran ambijent u kojem će moći da slobodno rade svoj važan posao“, istakao je Mandić.

