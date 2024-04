Mandić česititao Dan Opštine Ulcinj

Podgorica, (MINA) – Ulcinj je primjer multietničkog sklada i viševjekovnog blaga različitosti koje krasi Crnu Goru, kazao je predsjednik Skupštine Andrija Mandić, dodajući da će taj grad uvijek imati punu posvećenost parlamenta.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Mandić je čestitao Dan Opštine Ulcinj predsjedniku Opštine Omeru Bajraktariju, predsjedniku Skupštine opštine Adrijanu Mavriću, kao i svim građanima.

„Ulcinj je jasan primjer ljepote multietničkog sklada i viševjekovnog blaga različitosti koje krasi Crnu Goru”, navodi se u čestitki Mandića.

Mandić je, kako se navodi, siguran da će, zajedničkim naporima, Ulcinj učiniti i primjerom bolje zajedničke budućnosti.

“U tom kontekstu Ulcinj, kao i svi njegovi žitelji, uvijek će imati punu posvećenost parlamenta”, kazao je Mandić.

On je kazao da će, sa pozicije predsjednika Skupštine, dati svoj maksimum kako bi ostvarili što bolju saradnju između parlamenta i svih lokalnih samouprava.

“I zajedno radili na izgradnji i očuvanju stabilnog društva”, rekao je Mandić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS