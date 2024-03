Maloljetnik će prekršajno odgovarati zbog narkotika

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Kolašin podnijeli su prekršajnu prijavu protiv maloljetnika (16) kod kojeg je pronađena manja količina marihuane, saopšteno je iz Uprave policije.

Oni su kazali da je kolašinska policija kontrolisala maloljetnika u ulicu Boška Rašovića, i pronašla i oduzela manje pvc pakovanje sa sadržajem biljne materije za koju se sumnja da je marihuana.

O događaju je, kako se dodaje, obaviješten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici koji se izjasnio da se u navedenim radnjama ne stiču elementi krivičnog djela.

„Protiv maloljetnika podnijeta prekršajna prijava zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zlupotrebe droga“, kaže se u saopštenju.

