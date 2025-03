Lažna dojava o bombi poslata iz Istražnog zatvora

Podgorica, (MINA) – Prijeteći mejl o podmetnutoj bombi u zgradi u kojoj je sjedište Vrhovnog, Apelacionog i Višeg suda u Podgorici, navodno je poslao A.M. koji se nalazi u Istražnom zatvoru u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, saopštio je Vrhovni sud.

Predsjednica tog suda Valentina Pavličić poručila je da će, u koordinaciji sa Upravom policije i drugim nadležnim organima, biti preduzete sve moguće preventivne mjere, kako bi se ubuduće preduprijedilo protivzakonito djelovanje pojedinaca i grupa, koje utiče na integritet i bezbjednost pravosudnih objekata.

Prema njenim riječima, jedna od mjera mogla bi biti pojačana kontrola zgrade u kojoj su smješteni sudovi.

„Na taj način bi se osigurala bezbjednost svih zaposlenih, kao i stranaka koje svakodnevno dolaze na suđenja koja su u posljednje vrijeme intenzivirana. Ta mjera bi i onemogućila prekidanje suđenja koja su u toku“, kazala je Pavlićić.

Iz Vrhovnog suda su rekli da je, zbog dojave o podmetnutoj bombi, u Višem sudu danas prekinut glavni pretres i odloženo više suđenja u predmetima organizovanog kriminala i korupcije i ratnog zločina.

Oni su podsjetili da su lažne dojave o postavljenim bombama u sudovima česte, a posljednja je bila u petak, u Osnovnom sudu u Podgorici.

