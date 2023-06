Kvon negirao da je imao bilo kakvu novčanu transakciju prema Spajiću

Podgorica, (MINA) – Južnokorejac Do Kvon negirao je pred tužiocem da je imao bilo kakvu novčanu transakciju izvršenu prema lideru Pokreta Evropa sad Milojku Spajiću.

To se, kako prenose Vijesti, navodi u saopštenju branilaca Kvona, advokata Gorana Rodića i Marije Radulović.

“Te da je na bilo koji način učestvovao u nezakonitom finansiranju njegove političke kampanje, kako se to spekulisalo prethodnih deset dana u medijima”, navodi se u saopštenju.

U prostorijama Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS), u petak poslije 15 sati počelo je saslušanje, odnosno prikupljanje obavještenja od Do Kvona i Hond Čan Juna u svojstvu građana.

U saopštenju advokata Rodića i Radulović navodi se da je državni tužilac, uz pomoć sudskog tumača, od Do Kvona i Hond Čan Juna prikupljao obavještenja vezano za njihov ukupan dosadašnji boravak u Crnoj Gori, kako dok su bili na slobodi, tako i za vrijeme trajanja pritvora.

Ističe se da su na okolnosti navodnog slanja pisma premijeru, ministru pravde i Specijalnom tužiocu prikupljena su obavještenja od strane Do Kvona.

“Do Kvon je pred tužiocem decidno negirao da je imao bilo kakvu novčanu transakciju izvršenu prema Milojku Spajiću, te da je na bilo koji način učestvovao u nezakonitom finansiranju njegove političke kampanje, kako se to spekulisalo prethodnih deset dana u medijima” navodi se u saopštenju advokata Rodić i Radulović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS