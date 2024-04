Krivične prijave zbog zloupotrebe službenog položaja i falsifikovanja isprava

Podgorica, (MINA) – Barska policija podnijela je krivične prijave protiv službenika Uprave policije zbog zloupotrebe službenog položaja i sedam državljana Rusije koji se sumnjiče za krivično djelo falsifikovanje isprave.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, pripadnici barske policije su krivične prijave podnijeli u saradnji sa državnim tužiocem Osnovnog državnog tužilaštva u Baru.

Navodi se da su pripadnici barskog Odjeljenja bezbjednosti došli do sumnje da je M.R. (56) iz Kotora, službenik Uprave policije, raspoređen na poslovima granične kontrole na Graničnom prelazu Sitnica, izvršio krivično djelo zloupotreba službenog položaja u sticaju sa krivičnim djelom falsifikovanje isprave.

„Na način što je, u namjeri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, protivpravnim iskorištavanjem svog službenog položaja i ovlašćenja, na putnim ispravama – pasošima osam državljana Rusije, upotrijebio službeni pečat Graničnog prelaza Sitnica, iako pomenuti nijesu ušli u Crnu Goru preko tog graničnog prelaza“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su objasnili da je na taj način M.R. neistinito predstavio pravnu činjenicu u pogledu ulaska tih stranih državljana u Crnu Goru, a u cilju sticanja prava boravka istih u državi.

Kako su kazali, za krivično djelo falsifikovanje putem pomaganja sumnjiči se ruski državljanin A.G. (56), koje je to izvršio tako što je državljanima Rusije, za novčanu naknadu, vršio uslugu obezbjeđenja unosa u putne isprave ulaznog pečata službi sa graničnih prelaza Crne Gore.

„Krivične prijave su po nalogu tužioca, zbog sumnje da su izvršili krivično djelo falsifikovanje isprave, podnijete i protiv ruskih državljana E.D.S., A.D.V., M.K.V., Z.P.S., Lj.P.N., J.K.A.“, rekli su iz policije.

Oni su podsjetili da je policija u prethodnom periodu, u odnosu na ovaj predmet, podnijela krivične prijave i uhapsila I.G. i V.S., koji se sumnjiče za krivično djelo falsifikovanje isprave.

„Po nalogu postupajućeg tužioca predmetne putne isprave su privremeno oduzete“, navodi se u saopštenju.

