Krivične prijave zbog nelegalnog ribolova i napada na službeno lice

Podgorica, (MINA) – Služba zaštite Nacionalnog parka (NP) Skadarsko jezero podnijela je krivične prijave protiv dvije osobe zbog nelegalnog izlova ribe i napada na službeno lice, saopštili su iz Nacionalnih parkova Crne Gore (NPCG) i dodali da policija traga za još dvije osobe.

Navodi se da je služba zaštite NP Skadarsko jezero u ponedeljak u rejonu Šarove topole u Opštini Zeta zatekla četiri osobe u nelegalnom izlovu ribe električnom sondom.

“Uz pomoć pripadnika Uprave policije dvije osobe su privedene Osnovnom državnom tužilaštvu i protiv njih je podnijeta prijava za nelegalan izlov ribe, kao i za napad na službeno lice. Dvije osobe su uspjele da se udalje u nepoznatom pravcu i policija traga za njima”, kaže se u saopštenju.

Iz NPCG su kazali da su privremeno oduzeta dva plovila, jedan vanbrodski motor, dva električna pretvarača, dvije električne sonde, tri akumulatora i lampa.

U saopštenju se podsjeća da je ribolovni zabran u NP Skadarsko jezero počeo 15. marta i traje do 15. maja.

Iz NPCG su pozvali sve građane i posjetioce da budu odgovorni i poštuju zakon, kao i da sve nelegalne aktivnosti prijave na broj 067000825 koji je dostupan 24 sata.

