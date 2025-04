Krivične prijave zbog nelegalne gradnje na Grahovu

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić podnijeli su krivične prijave protiv pet osoba iz Kotora i jednog državljanina Srbije zbog nelegalne gradnje na Grahovu, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je nikšićka policija podnijela prijave protiv G.R. (43), J.V. (48), D.P. (44), Ž.R. (55) i Đ.R. (63) iz Kotora i srpskog državljanin V.M. (67).

„Sumnja se da su ove osobe, u periodu od 2021. do prošle godine, u mjestu Grahovo, kao investitori započeli izgradnju više stambenih objekata bez prethodne prijave građenja i dokumentacije u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata“, rekli su iz policije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS