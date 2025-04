Krivične prijave protiv dvije osobe zbog sukoba u saobraćaju

Podgorica, (MINA) – Službenici policije podnijeli su krivične prijave protiv Podgoričana Z.Ć. (59) i A.P. (40), zbog sukoba u saobraćaju, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica postupali po prijavi građana da je u jednoj ulici u Glavnom gradu došlo do narušavanja javnog reda i mira fizičkim sukobom između dvije osobe.

„Dolaskom na lice mjesta, policijski službenici su zatekli jednog od učesnika događaja, Z.Ć, od kojeg su zatim u službenim prostorijama Odjeljenja bezbjednosti Podgorica prikupljena obavještenja na okolnosti događaja“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da drugi učesnik događaja – A.P, nije sačekao dolazak policije, već se javio na ukazivanje ljekarske pomoći u Kliničkom centru Crne Gore.

Sumnja se da su se A.P. i Z.Ć. verbalno sukobili u saobraćaju i da je potom uslijedio fizički obračun, kada je A.P. zadao Z.Ć. više udaraca šakom u predjelu glave i tijela.

Potom je, kako su rekli iz policije, Z.Ć. iz vozila uzeo drvenu palicu i njom u glavu udario A.P.

„Nakon sprovedene kriminalističke obrade i prikupljenih obavještenja od više osoba, u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Podgorici, A.P. je uhapšen i protiv njega je podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično djelo nasilničko ponašanje“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je protiv Z.Ć. podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično djelo laka tjelesna povreda.

„A.P. i Z.Ć. su izvještajem ljekara specijaliste konstatovane lake tjelesne povrede“, navodi se u saopštenju.

